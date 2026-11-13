Cityman: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Cityman ließ sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cityman die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cityman ein EPS von -0,070 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at