Cityvarasto hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cityvarasto präsentierte in der am 17.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im letzten Jahr hatte Cityvarasto einen Gewinn von 0,270 EUR je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,5 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 6,6 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at