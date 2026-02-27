Cityvarasto: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Cityvarasto hat am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,47 EUR gegenüber 7,28 EUR je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,05 Prozent auf 27,14 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,42 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 0,900 EUR gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 27,20 Millionen EUR, befunden.

Redaktion finanzen.at