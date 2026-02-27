|
27.02.2026 06:31:29
Cityvarasto: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Cityvarasto hat am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,47 EUR gegenüber 7,28 EUR je Aktie im Vorjahr.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,05 Prozent auf 27,14 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,42 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 0,900 EUR gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 27,20 Millionen EUR, befunden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.