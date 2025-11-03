Civeo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Civeo veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Civeo hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,360 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Civeo im vergangenen Quartal 170,5 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Civeo 176,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at