|
05.03.2026 06:31:28
Civeo: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Civeo veröffentlichte am 03.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 161,6 Millionen USD – ein Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Civeo 151,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,590 USD. Im Vorjahr hatten -1,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 638,85 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 682,12 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street sackt ab -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominieren die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.