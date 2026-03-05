05.03.2026 06:31:28

Civeo: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Civeo veröffentlichte am 03.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 161,6 Millionen USD – ein Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Civeo 151,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,590 USD. Im Vorjahr hatten -1,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 638,85 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 682,12 Millionen USD umgesetzt worden waren.

