Civeo: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Civeo präsentierte am 01.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,720 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 172,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 144,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at