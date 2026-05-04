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04.05.2026 06:31:29
Civeo: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Civeo präsentierte am 01.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,720 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 172,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 144,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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