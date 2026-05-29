Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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29.05.2026 07:31:23
Civilians in Lebanon hit hardest as Israel targets Hezbollah
As Israel expands military operations in Lebanon and Hezbollah digs in, peace hopes for the upcoming direct talks between Israel and Lebanon in Washington are fading. Is the country heading for a humanitarian collapse?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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