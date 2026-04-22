Civista Bancshares Aktie
WKN DE: A14SSR / ISIN: US1788671071
|
22.04.2026 13:44:50
CIVISTA BANCSHARES, INC. Profit Advances In Q1
(RTTNews) - CIVISTA BANCSHARES, INC. (CIVB) revealed earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $14.98 million, or $0.72 per share. This compares with $10.17 million, or $0.66 per share, last year.
Excluding items, CIVISTA BANCSHARES, INC. reported adjusted earnings of $15.34 million or $0.74 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 15.4% to $37.82 million from $32.77 million last year.
CIVISTA BANCSHARES, INC. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $14.98 Mln. vs. $10.17 Mln. last year. -EPS: $0.72 vs. $0.66 last year. -Revenue: $37.82 Mln vs. $32.77 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Civista Bancshares Inc
|
21.04.26
|Ausblick: Civista Bancshares veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
07.04.26
|Erste Schätzungen: Civista Bancshares zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.01.26
|Ausblick: Civista Bancshares stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Civista Bancshares mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Civista Bancshares Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Civista Bancshares Inc
|24,53
|-0,20%