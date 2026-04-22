CIVISTA BANCSHARES, INC. Profit Advances In Q1

(RTTNews) - CIVISTA BANCSHARES, INC. (CIVB) revealed earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $14.98 million, or $0.72 per share. This compares with $10.17 million, or $0.66 per share, last year.

Excluding items, CIVISTA BANCSHARES, INC. reported adjusted earnings of $15.34 million or $0.74 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 15.4% to $37.82 million from $32.77 million last year.

CIVISTA BANCSHARES, INC. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $14.98 Mln. vs. $10.17 Mln. last year. -EPS: $0.72 vs. $0.66 last year. -Revenue: $37.82 Mln vs. $32.77 Mln last year.