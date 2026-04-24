Civista Bancshares stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Civista Bancshares hat am 22.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 USD gegenüber 0,660 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 65,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 61,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at