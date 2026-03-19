Cizzle Brands gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cizzle Brands hat sich am 17.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,020 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Im abgelaufenen Quartal hat Cizzle Brands 5,1 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 79,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at