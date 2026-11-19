Cizzle Brands hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Cizzle Brands hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,9 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 291,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at