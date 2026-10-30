Cizzle Brands präsentierte Quartalsergebnisse

Cizzle Brands lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,11 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cizzle Brands -0,020 CAD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Cizzle Brands 12,3 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 211,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Cizzle Brands hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,190 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,070 CAD je Aktie gewesen.

Cizzle Brands hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 33,37 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 153,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 13,18 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at