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17.06.2026 06:31:29
Cizzle Brands: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Cizzle Brands äußerte sich am 15.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei -0,04 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.
Cizzle Brands hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,6 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 252,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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