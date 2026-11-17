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17.11.2026 06:31:28
CJ: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
CJ präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 3151,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CJ noch ein Gewinn pro Aktie von 4281,00 KRW in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11 641,95 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11 428,50 Milliarden KRW in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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