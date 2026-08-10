CJ CGV: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CJ CGV äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 166,58 KRW. Im Vorjahresviertel hatte CJ CGV -240,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 593,96 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 491,62 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at