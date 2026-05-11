CJ CGV hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CJ CGV hat am 08.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 243,33 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -251,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 573,38 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CJ CGV 533,59 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at