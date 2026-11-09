CJ CGV präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CJ CGV ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CJ CGV die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 220,76 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CJ CGV -206,000 KRW je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat CJ CGV 688,12 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 583,08 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at