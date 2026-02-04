04.02.2026 06:31:28

CJ CGV zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CJ CGV ließ sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CJ CGV die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 236,82 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -888,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CJ CGV im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 667,08 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 588,00 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

CJ CGV hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 862,540 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1273,000 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 957,88 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2 275,37 Milliarden KRW ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 674,000 KRW geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 2 210,15 Milliarden KRW gerechnet.

