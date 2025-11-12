|
12.11.2025 06:31:28
CJ CheilJedang: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
CJ CheilJedang hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 4451,82 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9935,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 7 439,50 Milliarden KRW gegenüber 7 414,28 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 4699,98 KRW sowie einem Umsatz von 7 629,25 Milliarden KRW gerechnet.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
