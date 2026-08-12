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12.08.2026 06:31:29
CJ CheilJedang gewährte Anlegern Blick in die Bücher
CJ CheilJedang hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 825,80 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CJ CheilJedang ein Ergebnis je Aktie von 9909,00 KRW vermeldet.
Der Umsatz lag bei 7 362,11 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 1,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7 237,18 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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