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13.05.2026 06:31:29
CJ CheilJedang hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
CJ CheilJedang hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 4995,35 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1113,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat CJ CheilJedang mit einem Umsatz von insgesamt 7 111,12 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7 208,47 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 1,35 Prozent verringert.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3400,14 KRW sowie einem Umsatz von 6 914,54 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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