CJ CheilJedang informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CJ CheilJedang präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4451,82 KRW. Im Vorjahresviertel waren 9948,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,34 Prozent auf 7 439,50 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7 414,28 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 4699,98 KRW prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 7 629,25 Milliarden KRW umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at