CJ CheilJedang informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CJ CheilJedang lud am 09.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -15235,44 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CJ CheilJedang ein EPS von -12549,000 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 5 457,44 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 27,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7 490,17 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 10192,91 KRW geschätzt. Der Umsatz war auf 7 257,82 Milliarden KRW geschätzt worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 25,450 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 9244,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 27 342,59 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 6,87 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 29 359,08 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 22684,37 KRW je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 29 166,77 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at