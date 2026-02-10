CJ CheilJedang legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CJ CheilJedang lud am 09.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 15235,44 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -12537,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 27,14 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5 457,44 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7 490,17 Milliarden KRW umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 10192,91 KRW sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 7 257,82 Milliarden KRW gelegen.

CJ CheilJedang hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 25,450 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 9294,00 KRW je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat CJ CheilJedang im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 6,87 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 27 342,59 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 29 359,08 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 23291,88 KRW je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 29 152,50 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at