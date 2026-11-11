CJ CheilJedang präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CJ CheilJedang hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1169,79 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4563,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

CJ CheilJedang hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7 395,20 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7 439,50 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at