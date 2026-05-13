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13.05.2026 06:31:29
CJ CheilJedang stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
CJ CheilJedang hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4995,35 KRW. Im Vorjahresviertel hatte CJ CheilJedang 1100,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7 111,12 Milliarden KRW – eine Minderung von 1,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7 208,47 Milliarden KRW eingefahren.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 3400,14 KRW sowie einem Umsatz von 6 914,54 Milliarden KRW gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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