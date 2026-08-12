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12.08.2026 06:31:29
CJ CheilJedang veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
CJ CheilJedang hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 825,80 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 9897,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7 362,11 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7 237,18 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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