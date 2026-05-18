CJ: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CJ hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 2256,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CJ 2074,00 KRW je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 11 451,17 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10 600,44 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at