CJ gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CJ äußerte sich am 09.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 6959,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 231,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

CJ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11 870,86 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11 682,73 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 4321,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3043,00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat CJ im vergangenen Geschäftsjahr 45 018,83 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CJ 43 646,66 Milliarden KRW umsetzen können.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 13628,75 KRW und einen Umsatz von 44 939,70 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

