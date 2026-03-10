10.03.2026 06:31:29

CJ gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CJ äußerte sich am 09.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 6959,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 231,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

CJ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11 870,86 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11 682,73 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 4321,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3043,00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat CJ im vergangenen Geschäftsjahr 45 018,83 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CJ 43 646,66 Milliarden KRW umsetzen können.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 13628,75 KRW und einen Umsatz von 44 939,70 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:14 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf baldiges Kriegsende: ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen