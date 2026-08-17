CJ Gelatine Products: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CJ Gelatine Products hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,290 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat CJ Gelatine Products im vergangenen Quartal 106,5 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CJ Gelatine Products 84,4 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at