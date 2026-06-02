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02.06.2026 06:31:29
CJ Gelatine Products vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
CJ Gelatine Products hat am 30.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 113,6 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113,8 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,580 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 INR je Aktie vermeldet.
Der Jahresumsatz wurde auf 420,99 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 415,91 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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