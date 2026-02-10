|
CJ Gelatine Products: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
CJ Gelatine Products ließ sich am 07.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CJ Gelatine Products die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 0,23 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CJ Gelatine Products 0,360 INR je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CJ Gelatine Products in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,62 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 102,0 Millionen INR im Vergleich zu 109,3 Millionen INR im Vorjahresquartal.
