CJ hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

CJ hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3151,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4281,00 KRW je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11 641,95 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 11 428,50 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at