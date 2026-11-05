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05.11.2026 06:31:28
CJ HelloVision präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
CJ HelloVision hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
CJ HelloVision vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,36 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 26,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 226,20 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 24,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 298,48 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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