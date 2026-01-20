20.01.2026 06:31:28

CJ HelloVision stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CJ HelloVision hat sich am 19.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 134,45 KRW gegenüber -1486,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CJ HelloVision in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 299,54 Milliarden KRW im Vergleich zu 322,33 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 22,99 KRW gegenüber -1372,000 KRW im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,79 Prozent auf 1 265,65 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 196,44 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 189,50 KRW und einen Umsatz von 1 287,85 Milliarden KRW beziffert.

