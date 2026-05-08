CJ HelloVision stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CJ HelloVision hat am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 39,01 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 38,00 KRW je Aktie generiert.

CJ HelloVision hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 255,39 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 313,52 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at