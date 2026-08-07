CJ HelloVision veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CJ HelloVision hat sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 14,77 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 93,00 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 31,30 Prozent auf 243,28 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 354,11 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at