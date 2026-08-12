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12.08.2026 06:31:29
CJ korea express legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
CJ korea express stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
CJ korea express hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1517,95 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2437,00 KRW je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3 379,98 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CJ korea express einen Umsatz von 3 048,41 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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