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15.05.2026 06:31:29
CJ korea express mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
CJ korea express hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1518,17 KRW gegenüber 1600,00 KRW im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 3 214,55 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 7,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2 992,59 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 1942,07 KRW je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 3 160,97 Milliarden KRW für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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