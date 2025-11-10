|
CJ korea express: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
CJ korea express hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3115,07 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2672,00 KRW erwirtschaftet worden.
CJ korea express hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3 066,61 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2 975,81 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 2891,55 KRW sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 3 097,38 Milliarden KRW gelegen.
