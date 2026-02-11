CJ korea express stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CJ korea express präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3621,64 KRW gegenüber 4537,00 KRW im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3 177,10 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3 160,34 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3621,69 KRW gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 3 242,73 Milliarden KRW geschätzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 10611,84 KRW beziffert, während im Vorjahr 12088,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 12 284,70 Milliarden KRW, während im Vorjahr 12 116,76 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 10715,02 KRW geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 12 343,26 Milliarden KRW taxiert.

