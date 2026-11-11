CJ korea express stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CJ korea express hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2357,45 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 3365,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3 358,14 Milliarden KRW – ein Plus von 9,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CJ korea express 3 066,61 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at