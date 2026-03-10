CJ öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CJ ließ sich am 09.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CJ die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 6972,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CJ 218,00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 11 870,86 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11 682,73 Milliarden KRW umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4271,00 KRW gegenüber 2993,00 KRW im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 43 646,66 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 45 018,83 Milliarden KRW ausgewiesen.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 13628,75 KRW je Aktie sowie einem Umsatz von 44 939,70 Milliarden KRW gelegen.

