CJ präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CJ hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 2256,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CJ 2074,00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11 451,17 Milliarden KRW – ein Plus von 8,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CJ 10 600,44 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at