CJ präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CJ lud am 09.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 6972,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 218,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat CJ mit einem Umsatz von insgesamt 11 870,86 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11 682,73 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 1,61 Prozent gesteigert.

CJ hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 4271,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2993,00 KRW je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 45 018,83 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahr hatte CJ 43 646,66 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at