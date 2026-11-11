CJ SEAFOOD: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CJ SEAFOOD hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Auf der Umsatzseite hat CJ SEAFOOD im vergangenen Quartal 63,75 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CJ SEAFOOD 49,42 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at