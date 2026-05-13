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13.05.2026 06:31:29
CJ SEAFOOD gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
CJ SEAFOOD lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -35,59 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CJ SEAFOOD ein EPS von 11,00 KRW in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 54,95 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 52,53 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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