CJ SEAFOOD präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CJ SEAFOOD stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 20,54 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CJ SEAFOOD in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 48,25 Milliarden KRW im Vergleich zu 42,47 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at