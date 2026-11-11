CJ SEAFOOD präsentierte Quartalsergebnisse

CJ SEAFOOD hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,13 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CJ SEAFOOD 2,00 KRW je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat CJ SEAFOOD 63,75 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 49,42 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at