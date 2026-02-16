16.02.2026 06:31:31

CJ SEAFOOD: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CJ SEAFOOD ließ sich am 13.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CJ SEAFOOD die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 63,40 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CJ SEAFOOD 42,00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 47,69 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 40,10 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 78,25 KRW. Im letzten Jahr hatte CJ SEAFOOD einen Gewinn von 139,00 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 0,83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 192,12 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 193,72 Milliarden KRW umgesetzt.

